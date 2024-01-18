Шойгу проинспектировал производство крылатых ракет в Подмосковье

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособорнзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса «Государственное машиностроительное конструкторского бюро «Радуга» имени А. Я. Березняка» (ГосМКБ «Радуга) в Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Министру в ходе инспекции представили крылатые ракеты класса «воздух-земля», противорадиолокационные и противокорабельные ракеты, а также перспективные образцы управляемого ракетного вооружения.

Кроме того, гендиректор предприятия Сергей Багатиков доложил об увеличении дальности одного из снарядов до 250 километров. Шойгу же потребовал довести этот показатель до 300 километров. Оказалось, что на предприятии уже испытали ракету дальностью до 310 километров.

«Надо теперь сделать так, чтобы таких ракет было в достаточном количестве. У нас каждый день идет расход, каждый день поражение. Точно так же и здесь должно все быть организовано на производстве», — сказал Шойгу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шойгу поставил задачу наращивать производство высокоточных боеприпасов и модернизировать обычные. Тогда министр проинспектировал производственные цеха ОПК и технологический процесс сборки высокоточных средств поражения в Московской области.