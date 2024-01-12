Шойгу поставил задачу наращивать выпуск высокоточных боеприпасов

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Евгения Романова
Евгения Романова 20 0

Министр посетил одно из предприятий Подмосковья, где ему представили перспективные образцы вооружения.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу наращивать производство высокоточных боеприпасов и модернизировать обычные. Заявил он об этом после проверки выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области.

Как рассказали в Минобороны, Шойгу проинспектировал производственные цеха ОПК и технологический процесс сборки высокоточных средств поражения. Гендиректор «Тактического ракетного вооружения» Борис Обносов доложил министру о выполнении гособоронзаказа за 2023 год. По его словам, с начала СВО на Украине объемы выпуска высокоточных средств поражения выросли в пять раз.

Генералу также представили новейшие образцы высокоточных боеприпасов и перспективные образцы вооружения. По итогам проверки Шойгу провел совещание с руководством предприятий и профильных органов военного управления.

На нем генерал заявил, что успешно себя показали в зоне СВО управляемые модули планирования и коррекции для оснащения свободно падающих авиационных бомб калибра 250, 500 и 1,5 тысяч килограмм.

«[Шойгу] поставил задачу не только наращивать производство высокоточных боеприпасов, но и модернизировать их, то есть переводить отдельную линейку боеприпасов из разряда обычных, которых у нас в достаточном количестве», — отмечает Минобороны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уникальный БПЛА испытали в зоне СВО российские бойцы.

Россия тем временем продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тема:
Спецоперация
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