Для Стрелкова запросили почти пять лет колонии по делу о призывах к экстремизму

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 171 0

Фигурант был задержан в Москве летом прошлого года.

Для Стрелкова запросили почти пять лет колонии по делу о призывах к экстремизму

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Прокурор просит приговорить почти к пяти годам колонии бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина) по делу о призывах к экстремизму. Об этом сообщил его адвокат Александр Молохов с заседания суда, которое проходит в закрытом режиме.

«Прокурор в прениях попросил суд назначить наказание в виде лишения свободы на срок четыре года 11 месяцев с содержанием в колонии общего режима», — уточнил адвокат.

Напомним, Стрелкова задержали в Москве в июле прошлого года. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремисткой деятельности. Судом Стрелков был заключен под стражу, позднее срок был продлен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тверской суд Москвы назначил наказание чтецам оскорбительных стихотворений о ВС России и Донбассе.

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