В списке первых: какие имена повышают шансы на успех при поиске партнера

Неужели имя действительно играет роль при знакомстве с потенциальной второй половинкой?

Среди россиян провели опрос, целью которого было выявить имена, повышающие шансы на успех при поиске второй половинки. Результатами опроса поделилось издание Газета.ру.

Среди опрошенных женщин треть посчитала имя важным параметром при выборе партнера. Также прекрасный пол более склонен верить в совместимость имен. А вот мужчины оказались более неприхотливыми и лишь четверти из них важно, как будут звать их спутницу жизни.

Самым популярным (26%) мужским именем оказалось Александр. В пятерке лидеров также оказались Дмитрий (17%), Алексей (14%), Андрей (13%) и Роман (11%). Самыми же непопулярными именами оказались Тарас, Эдуард и Прохор. Более того, 13% опрошенных признались, что в их жизни бывали мужчины, чьи имена вызывали у них стыд.

Парни же рассказали о том, что хотели бы встречаться с девушками, которых зовут Анна, Виктория, Екатерина, Юлия и Ольга. Самыми же отталкивающими именами оказались Раиса, Зинаида и Клавдия.

Для своих детей же россияне чаще всего выбрали бы имена Ева и Александр. Также в список попали Дарья, София, Марк и Артем. Интересно, что 40% опрошенных девушек категорически отказались называть детей именами своих бывших.

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