«Уже ледяная»: Пушков заявил, что Запад почти два года ведет войну против РФ

США и их союзники притворяются, что не вступили в открытую конфронтацию с РФ, но на деле это не так.

Западные страны уже давно ведут против России войну, причем не холодную, а ледяную. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале, комментируя утверждение главы Минобороны Финляндии Антти Кайкконена.

«Запад ведет против России не холодную, а уже „ледяную войну“, а на Украине участвует и в горячей. Но притворяется, будто всего этого не делает, а лишь „готовится к новой холодной войне“, к началу которой вроде как не имеет отношения, при этом на деле являясь ее инициатором», — написал он.

По словам сенатора, Запад начал готовиться к ней в 2014 году, когда ввел первые санкции против России, а если учитывать расширение НАТО на восток, то еще раньше. Ведется же война почти два года, причем в самой активной форме.

Кроме того, в годы холодной войны отношения между Западом и СССР были лучше, чем сейчас. Некоторые ограничения на торговлю были, но они несравнимы с нынешними санкциями. Был Карибский кризис, но все равно проходил встречи в верхах, заключались договоры и подписывались крупные соглашения.

«Даже в разгар „холодной войны“ в первой половине 1980-х советский газ по трубам шел в Западную Европу, и никто не взрывал трубопроводы», — добавил Пушков.

Накануне глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что Запад вступил в новую холодную войну с Россией на фоне увеличения военного производства ради возможности продолжать оказывать поддержку Украине и противостоять РФ.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Владимир Путин призвал Запад не ждать крушения России.