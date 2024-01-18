«Верьте своей интуиции»: как правильно себя вести на сайтах знакомств

Психолог Данилова назвала восемь главных правил.

Женщинам и мужчинам в современном мире стало сложнее найти вторую половинку — быстрый ритм жизни, работа и другие заботы занимают практически все наше время. Как быть? Сайты знакомств — отличное решение проблемы. Однако также процветает и мошенничество в сети. Люди все чаще стали попадаться на уловки аферистов и доверчиво относиться к незнакомым людям. О восьми главных правилах, как не стать жертвой злоумышленников, рассказала психолог Наталья Данилова в беседе с изданием «Страсти».

Важно помнить, что на сайте психически нездоровые люди;

Не стесняйтесь подробно расспрашивать человека о его планах и жизненной позиции. Постарайтесь как можно лучше узнать человека;

С человеком без фото на аватарке лучше не начинать общение, поскольку ему, скорее всего, уже есть, что скрывать;

Важно и то, как человек ведет себя в переписке — как он пишет и излагает мысли. Если человек с вами агрессивен, то лучше сразу его заблокировать;

Если вы собираетесь встретиться с незнакомцем из сети, то делайте в людных местах;

Домой к малознакомому человеку лучше не идти. Можно отшутиться, что вас учили не ходить в гости к первому встречному. Это позволит вам увидеть его реакцию;

В машину также не следует садиться к незнакомцу, лучше добраться до дома самим;

Идя на встречу, лучше предупредить об этом знакомых и назвать место, где вы намерены провести время. Во время свидания оставайтесь на связи.

«Интернет позволяет найти единомышленников, но, чтобы это произошло, важно знать, кого вы хотите видеть рядом с собой. Если вы чувствуете что-то неладное, то верьте своей интуиции: она никогда не обманывает. Помните, что мужчина всегда сильнее, выше, здоровее, даже если вы чемпион мира по карате», — уверяет психолог.

Лучше лишний раз перестраховаться, чем попасться в руки злоумышленнику. Это может стоить не только кошелька, но и жизни.

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