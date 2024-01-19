«Они выглядят как сифилис»: здоровьем Трампа обеспокоились из-за странных пятен на руке
Уролог Ильин: пятна на руке Трампа не говорят о том, что он болен сифилисом
Фото, видео: Seth Wenig / AP ; 5-tv.ru
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Действительно ли политик болен заболеванием, передающимся половым путем? Или это все домыслы злых языков?
У бывшего президента США Дональда Трампа заметили на руках странные красные пятна. Кто-то предположил, что это просто следы кетчупа или варенья после плотного приема пиши. Кто-то решил, что политик мог получить ожоги.
Однако нашлись и те, кто посчитал, что бизнесмен и вовсе серьезно болен. Так, бывший советник президента Билла Клинтона Джеймс Карвилл считает, что пятна «выглядят как сифилис». Может ли это сигнализировать об инфекционном заболевании, рассказал в беседе с 5-tv.ru врач-уролог Сергей Ильин.
По словам специалиста, сифилис — довольно специфическое заболевание. Его симптомы сильно зависят от стадии.
«Если это первичный сифилис, то он проявляется в том месте, где было внедрение возбудителя, там, где был контакт с кровью. Это не обязательно половые органы. По поводу вот этих изменений кожи, это совершенно не характеризует, что это сифилис», — объяснил специалист.
Ильин добавил, что случаи заражения через рукопожатие бывают крайне редко. Если бы у Трампа действительно был сифилис, то с большой вероятностью заражение произошло бы другим путем.
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