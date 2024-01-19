«Могу сам себе приготовить что-то»: какой Николай Басков в быту

На сцене артист всегда блистает и заряжает публику позитивом. Но какой он дома?

Эстрадный певец Николай Басков признается, что давно привык жить один. Делить одну крышу над головой с женщиной ему не приходится, поэтому по дому справляется с какими-то делами сам. Журналист Арман Давлетьяров узнал у натурального блондина, какой он в быту.

«Я самостоятельный. Я могу сам себе приготовить что-то. На завтрак (готовлю. — Прим. ред.) овсяную кашу чаще всего. Я делаю курицу очень вкусно», — рассказал артист.

Кулинарным способностям Басков обязан своей бабушке. Ей он всегда помогал на кухне, когда приходил со школы.

«Думаю, что если бы я не стал артистом, то был бы великолепным поваром. Сто процентов», — указал певец.

При этом, признается артист, в свои 47 лет он так и не умеет оплачивать коммунальные счета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие женщины нравятся Баскову и готов ли он снова жениться.