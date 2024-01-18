«Я как костер»: какие женщины нравятся Баскову и готов ли он снова жениться

Натуральный блондин откровенно рассказал о личной жизни.

О личной жизни эстрадного певца Николая Баскова известно не так много, поскольку делится сокровенными вещами он довольно редко. Известно, что исполнитель хита «Я буду руки твои целовать» был женат лишь раз. Его супругой была Светлана Шпигель — дочь российского государственного деятеля Бориса Шпигеля. У них родился сын Бронислав. Сам брак продлился около семи лет. В 2008 году пара распалась. Готов ли артист связать себя узами брака еще раз и какую женщину он видит рядом с собой? Об этом знаменитый блондин откровенно рассказал в интервью Арману Давлетьярову.

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После развода певец пытался построить отношения с другими женщинами, но ничего серьезного не получилось. В последнее время на светских мероприятиях он появляется в гордом одиночестве. Басков не скрывает, что давно привык жить один, а жертвовать личными границами и комфортом пока не готов.

«Сейчас я не готов к тому, чтобы жить в одном доме с кем-то. Я привык жить один. И гостевой брак меня совершенно устраивает», — признался Басков.

Артист говорит, что любит женщин с непростым характером, которых нужно добиваться.

«Я люблю препятствия. Встречал красивых и простых — все это быстро заканчивалось», — рассказал он.

Также певец назвал себя страстной натурой. Говорит, что может как быстро увлечься женщиной, так и быстро потерять к ней интерес.

«Я как костер, если в него не подбрасывать дрова, то постепенно пыл начинает уходить. И я чувствую, что во мне горят только какие-то угли. Сам их тушу. И возврата к прошлому у меня не бывает», — заключил артист.

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