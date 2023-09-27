«Повелитель ветра»: чем фильм о путешественнике Федоре Конюхове удивит зрителя

Главную роль в картине сыграл Федор Бондарчук.

Громкая премьера в Москве: в прокат выходит приключенческий фильм «Повелитель ветра». Это биографическая сага о знаменитом российском путешественнике Федоре Конюхове. В основе сюжета — его путешествие вокруг света на воздушном шаре. Главную роль в фильме сыграл Федор Бондарчук. Корреспондент «Известий» Николай Никулин одним из первых увидел долгожданную ленту. Все подробности — в его репортаже.

25 мировых рекордов. Пять кругосветных плаваний. Только он достиг пяти полюсов планеты — и зовут его Федор Конюхов. Кино о сильных личностях снимается, чтобы вдохновлять и мотивировать. И такой приключенческий фильм просто обязан был выйти на экраны страны. Тем более, что рассказывает он об уникальном российском путешественнике.

«Все бралось с наших книг. Я написал 20 книг, Ирочка — десять. И в каждой книге мы описываем не только путешествия, но и мое детство. И режиссер в основном брал с книг», — рассказывает Конюхов.

Премьера картины «Повелитель ветра» о Федоре Конюхове собрала немало звездных гостей: Игорь Угольников, Сергей Гармаш, Светлана Ходченкова, Анна Михалкова. И, разумеется, на красную дорожку ступил исполнитель главной роли — Федор Бондарчук со своей супругой Паулиной Андреевой.

«В один момент я хотел его снимать как режиссер. Шесть лет мы в подготовительном периоде находились. И когда мы уже запускались в очередной этап производственного периода, он сказал: «Хорошо, я благословляю. Но играть будешь ты. И полетели со мной на шаре“», — говорит Бондарчук.

Режиссер картины Игорь Волошин с самого начала предупреждает зрителя: в истории много художественных допущений. Иначе это было бы не кино. Подготовка к кругосветному полету на самом большом в мире воздушном шаре. Десять дней полета на скорости от 60 до 200 километров в час. Впереди огромный путь. И, разумеется, что-то пойдет не так. Некоторым сценам позавидовал бы Кристофер Нолан. И тому, как наглядно объясняются законы физики, и как их же герой старается себе подчинить.

«Этот человек обладает уникальным даром договариваться со стихиями. Они его слышат. Все это абсолютно смертельно опасно. И сам результат до конца ему самому неизвестен», — говорит Волошин.

Идея обогнуть землю на воздушном шаре, разумеется, опасная. Но главный герой ничего не боится. Его сын, Оскар, в исполнении Евгения Ткачука, отвечает за все путешествия отца. Конечно, переживает. Но даже когда в прошлом во время рискованных плаваний лодка Федора Конюхова пропадала с радаров, Оскар был уверен — отец удержится.

«Бросить вызов силам природы и не испугаться — эта тема для Федора Конюхова основополагающая. Причем, речь не только о его образе жизни, но и его творчестве. Он и путешественник, и художник. И неслучайно его работы выставили на премьере», — говорит журналист.

Жену Федора Конюхова сыграла Анна Михалкова. Она ждет мужа и считает, что он один такой на всем свете: у него точно все получится. И пусть ранее он не летал. Ну так ведь он много чего не делал, а потом делал. Гарантий никаких нет. Есть лишь мечта. Он обошел весь мир, и ему нужны новые вызовы.