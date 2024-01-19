Ллойда Остина вызвали для дачи показаний в комитет конгресса США

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 67 0

Шеф Пентагона скрывал от общественности свою болезнь.

Ллойда Остина вызвали для дачи показаний в комитет конгресса США

Фото: Reuters / POOL

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Комитет по делам ВС США вызвал главу Пентагона Ллойда Остина для дачи показаний. Соответствующий документ был опубликован на сайте организации.

Слушания пройдут 14 февраля в 18:00 по московскому времени. Отмечается, что причиной стала тайная госпитализация министра.

У него диагностировали рак простаты. Его госпитализировали еще 1 января. Однако в Белом доме об этом узнали лишь через несколько дней. Сейчас 70-летнего Ллойда выписали из госпиталя. Какое-то время он будет работать из дома.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ллойд скрывал свое заболевание от руководства страны. Однако, как отметил представитель Белого Дома Джон Кирби, после вскрывшейся правды Байден не утратил доверия к министру обороны. При этом в США звучали призывы, чтобы Ллойд добровольно покинул занимаемый пост. Тот, впрочем, это делать отказался.

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