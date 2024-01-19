Не нарваться на мошенников: россиянам предложат способ проверять украшения на подлинность

Новый проект правительства подразумевает, что теперь каждый второй поставщик драгоценной продукции обязан будет устанавливать профильные стенды. Как пробить изделие и избежать обмана?

Правительство будет бороться с продажей бижутерии под видом драгоценных украшений. Текст соответствующего законопроекта появился в распоряжении «Известий». Кого и от чего защитят внесенные изменения и как будет работать новая система проверок — в материале сайта.

Сообщается, что уже совсем скоро все ювелирные магазины должны будут установить стенды для проверки изделий на подлинность. Системой «антифейк» будет служить специально разработанное для этих целей приложение: каждая «безделушка» будет содержать QR-код, ведущий на специальный сайт, где можно будет выясить материал, пробу, вес и статус украшения. Подобные меры станут отличным способом избежать обмана и навсегда отвадят злоумышленников.

Внедрение новшеств позволит масштабно бороться с мошенничеством и кражами, подчеркивают эксперты и аналитики. Подразумевается, что система на 90% защитит права потребителей и позволит им чувствовать себя спокойно. Впрочем, и в этом случае есть сложности.

Система «антифейк» абсолютно бессильна против подмены оригинальныз вещей на маркетплейсах, а значит, купить подделку на крупных торговых площадках все еще возможно. Кроме того, подключение новой системы проверки может пагубно сказаться на ценовой политике поставщиков. Уже сейчас продавцы активно жалуются на неконтролируемый рост стоимости продукции из-за административной и налоговой нагрузки. Ценовая политика производителей может стать еще большей проблемой, чем существующий «черный рынок».

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