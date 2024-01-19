«Опозорились перед Грузией»: от Зеленского и Санду потребовали извинений

Что не так сказали лидеры Украины и Молдавии?

Грузия требует извинений за ложь президентов Украины и Молдавии Владимира Зеленского и Майи Санду по поводу содержания бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили в тюрьме. Об этом заявил спикер парламента страны Шалва Папуашвили в эфире федерального телеканала.

Папуашвили заявил, что Зеленский и Санду лгали, обвиняя грузинскую сторону в пытках содержащегося в тюрьме Саакашвили. Грузинский политик уточнил, что правда вскрылась после обнародования доклада Европейского комитета против пыток.

«Сегодня мы узнали, что многие западные политики опозорились перед Грузией и грузинским народом. Поэтому мы ожидаем, что эти люди принесут извинения», — сказал Папуашвили.

Накануне был опубликован доклад, в котором говорилось, что нарушений в содержании Саакашвили в клинике при тюрьме нет. Кроме того, директор медицинского учреждения Зураб Чхаидзе назвал состояние экс-лидера Грузии стабильным.

Михаила Саакашвили задержали в октябре 2021 года в Грузии после возвращения с Украины, где ему вернули украинское гражданство. Политика обвиняют в нескольких уголовных делах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врач из Польши попытался тайно вынести из клиники в Тбилиси образец анализа, взятый у осужденного Саакашвили.