«Опозорились перед Грузией»: от Зеленского и Санду потребовали извинений

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 207 0

В Грузии потребовали извинений от Зеленского и Санду

«Опозорились перед Грузией»: от Зеленского и Санду потребовали извинений

Фото: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Что не так сказали лидеры Украины и Молдавии?

Грузия требует извинений за ложь президентов Украины и Молдавии Владимира Зеленского и Майи Санду по поводу содержания бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили в тюрьме. Об этом заявил спикер парламента страны Шалва Папуашвили в эфире федерального телеканала.

Папуашвили заявил, что Зеленский и Санду лгали, обвиняя грузинскую сторону в пытках содержащегося в тюрьме Саакашвили. Грузинский политик уточнил, что правда вскрылась после обнародования доклада Европейского комитета против пыток.

«Сегодня мы узнали, что многие западные политики опозорились перед Грузией и грузинским народом. Поэтому мы ожидаем, что эти люди принесут извинения», — сказал Папуашвили.

Накануне был опубликован доклад, в котором говорилось, что нарушений в содержании Саакашвили в клинике при тюрьме нет. Кроме того, директор медицинского учреждения Зураб Чхаидзе назвал состояние экс-лидера Грузии стабильным.

Михаила Саакашвили задержали в октябре 2021 года в Грузии после возвращения с Украины, где ему вернули украинское гражданство. Политика обвиняют в нескольких уголовных делах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врач из Польши попытался тайно вынести из клиники в Тбилиси образец анализа, взятый у осужденного Саакашвили.

-12° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
88.59
-0.07 96.38
-0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:37
«Все взрослые — тупые»: актер Майков о причине недопонимания между детьми и родителями
4:14
Актеру Болдуину вновь предъявили обвинения из-за гибели оператора в 2021 году
3:43
По ту сторону экрана: какие актеры не выносили друг друга в реальной жизни
3:26
«Немного тревожит»: Зеленский испугался слов Трампа о завершении конфликта на Украине
3:10
В МАГАТЭ заявили о наличии новых мин в районе Запорожской АЭС
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Лучшие российские истребители: эти боевые самолеты входят в число самых мощных в мире
Одна из континентальных плит на Земле начала раскалываться на две части
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса