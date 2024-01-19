Вкусно и безопасно: для сладких новогодних подарков введут единый стандарт

Какие нормативы предлагается ввести?

Исключить просроченные и испорченные детские сладкие подарки поможет единый стандарт. Ввести нормативы по выбору конфет предложили в Госдуме. Роспотребнадзор поддержал идею.

Новогодние кондитерские изделия должны быть не только вкусными, но и безопасными для здоровья, особенно для аллергиков, отметила глава ведомства Анна Попова.

Она предложила разработать рекомендации для производителей, поставщиков и представителей исполнительной власти, которые отвечают за формирование детских новогодних подарков. И заявила о готовности принять участие в составлении единого стандарта.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Роскачестве сказали, как перевозить детей в такси.