Вкусно и безопасно: для сладких новогодних подарков введут единый стандарт
Для сладких новогодних подарков введут единый стандарт
Фото, видео: Спринчак Валентин / ТАСС; 5-tv.ru
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Какие нормативы предлагается ввести?
Исключить просроченные и испорченные детские сладкие подарки поможет единый стандарт. Ввести нормативы по выбору конфет предложили в Госдуме. Роспотребнадзор поддержал идею.
Новогодние кондитерские изделия должны быть не только вкусными, но и безопасными для здоровья, особенно для аллергиков, отметила глава ведомства Анна Попова.
Она предложила разработать рекомендации для производителей, поставщиков и представителей исполнительной власти, которые отвечают за формирование детских новогодних подарков. И заявила о готовности принять участие в составлении единого стандарта.
Ранее, писал 5-tv.ru, в Роскачестве сказали, как перевозить детей в такси.
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