Пара капибар стала главной многодетной семьей Московского зоопарка

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 49 0

У пары капибар в Московском зоопарке вновь родились детеныши

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cover Images; Telegram / Московский зоопарк / Moscowzoo_official; 5-tv.ru

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Посмотреть на счастливую семью может каждый посетитель.

Пара капибар стала главной многодетной семьей Московского зоопарка. У грызунов Кузьмы и Малой вновь появились на свет малыши — это их второй помет за 2023 год и третье по счету совместное потомство. О чудесной новости рассказали в mos.ru.

У капибар родились двое детенышей, пол которых пока определить нельзя — малыши еще слишком маленькие. Старший брат и две сестры, которые живут в вольере вместе с родителями, проявляют большой интерес к новорожденным. Юные грызуны хорошо ладят друг с другом и отлично развиваются.

Сейчас маленькие детки постоянно находятся рядом с матерью и пока боятся терять ее из вида. Малыши почти сразу начали взаимодействовать со своими родственниками и уже способны передвигаться самостоятельно, однако плавать пока еще не пробовали.

Семейство не расстается друг с другом. В природе эти животные могут не покидать своих родных, сохраняя группы до 20 особей.

«Все они живут вместе, что нормально для капибар. Кузьма — заботливый отец, он всегда помогает Малой присматривать за всеми детенышами, охраняет семейство», — поделилась генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Беременность Малой, длившаяся почти полгода, протекала отлично, и особых вмешательств со стороны ветеринаров не потребовалось. Детеныши появились на свет с открытыми глазками и прорезавшимися зубками, уже покрытые шерстью.

Сейчас юное потомство питается молоком матери, но чуть позже в рацион маленьких капибар добавятся стебли растений, клубни и веточки. Во взрослом же возрасте увеличится только объем порций.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что маленькая панда из Московского зоопарка заинтересовалась игрушками.

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Пара капибар стала главной многодетной семьей Московского зоопарка

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