«Разговаривать пока не о чем»: стало известно о состоянии Натальи Селезневой

Актриса поделилась подробностями своей болезни.

Народная артистка России Наталья Селезнева, летом 2023-го года отметившая свое 78-летие, переболела вирусом. Об этом актриса рассказала в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru. Что именно это был за вирус, она не уточнила.

Информация о том, что Наталье Селезневой понадобилась экстренная медицинская помощь из-за осложнений после коронавирусной инфекции, появилась в середине января. Некоторые источники сообщали о тяжелом состоянии знаменитости. Однако, к счастью, слухи оказались сильно преувеличены.

«Я болела. Вот сейчас мне лучше, но разговорить пока… Мне не о чем разговаривать. Вирус. Сейчас нормально, я дома, все нормально», — рассказала артистка.

Наталья Селезнева — настоящая звезда комедий кинорежиссера Леонида Гайдая. Она прославилась благодаря таким потрясающим фильмам, как «Операция Ы и другие приключения Шурика» и «Иван Васильевич меняет профессию».

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