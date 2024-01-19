«Молилась и просила о помощи»: Боня стала жертвой преследования бывшего возлюбленного

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 79 0

Виктория Боня стала жертвой преследования бывшего возлюбленного

«Молилась и просила о помощи»: Боня стала жертвой преследования бывшего возлюбленного

Фото: Shootpix/ABACA / ТАСС

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Мужчина не смог смириться с разрывом, требуя у звезды возобновить близкие отношения.

Виктория Боня рассказала, что однажды стала жертвой преследования своего бывшего возлюбленного, который не хотел мириться с их разрывом. Об этом знаменитость рассказала в личном блоге.

По словам Бони, период, когда мужчина буквально не давал ей прохода, принуждая возобновить отношения, стал для нее настоящим кошмаров. Звезда признается, что она в прямом смысле слова опасалась за свою жизнь.

«Когда переживала сложный период в жизни — тогда я рассталась с человеком, который преследовал меня и угрожал, — то бегала по экстрасенсам с надеждой, что они помогут. Но нет!» — вспоминает Боня.

Виктория считает, что непростая ситуация разрешилась благодаря вмешательству высших сил, а не смертных, пусть даже обладающих сверхъестественным даром.

«Помочь может только Всевышний! И помнится, как я пошла к мощам Матронушки, просто помолилась и попросила помощи. И в этот же день тиран отстал от меня!» — поделилась с подписчиками своей историей 44-летняя Боня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Виктория Боня воссоединилась с отцом своей дочери, но не бросила нового парня.

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