Пора на больничный: названы неочевидные симптомы гриппа

Светобоязнь может являться одним из неочевидных симптомов гриппа
Фото, видео: www.globallookpress.com / uwe umstätter; 5-tv.ru
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Лихорадка и кашель — частые признаки проявления вируса. Однако есть и нетипичные. Какие же?
Грипп — распространенное заболевание в зимний период. Большая часть его симптомов хорошо известны. Однако есть и нетипичные признаки, которые также свидетельствуют о заболевании. Все подробности — в материале 5-tv.ru.
Нетипичные симптомы гриппа
- Светобоязнь;
- Конъюнктивит;
- Носовые кровотечения;
- Нарушения ЖКТ.
К типичным относятся
- Лихорадка;
- Головная боль;
- Першение и боль в горле;
- Сухой надсадный кашель;
- Боль в мышцах и слабость.
Обычно заболевание длится около семи дней, но у детей наблюдается постгриппозная астения. Это состояние характеризуется слабостью и повышенной утомляемостью. У маленьких детей может появиться длительный кашель.
Наиболее частыми осложнениями гриппа считают пневмонию. Единственным надежным средством профилактики вирусного заболевания является вакцинация.
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