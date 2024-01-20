Пора на больничный: названы неочевидные симптомы гриппа

Лихорадка и кашель — частые признаки проявления вируса. Однако есть и нетипичные. Какие же?

Грипп — распространенное заболевание в зимний период. Большая часть его симптомов хорошо известны. Однако есть и нетипичные признаки, которые также свидетельствуют о заболевании. Все подробности — в материале 5-tv.ru.

Нетипичные симптомы гриппа

Светобоязнь;

Конъюнктивит;

Носовые кровотечения;

Нарушения ЖКТ.

К типичным относятся

Лихорадка;

Головная боль;

Першение и боль в горле;

Сухой надсадный кашель;

Боль в мышцах и слабость.

Обычно заболевание длится около семи дней, но у детей наблюдается постгриппозная астения. Это состояние характеризуется слабостью и повышенной утомляемостью. У маленьких детей может появиться длительный кашель.

Наиболее частыми осложнениями гриппа считают пневмонию. Единственным надежным средством профилактики вирусного заболевания является вакцинация.

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