Пора на больничный: названы неочевидные симптомы гриппа

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 104 0

Светобоязнь может являться одним из неочевидных симптомов гриппа

Фото, видео: www.globallookpress.com / uwe umstätter; 5-tv.ru

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Лихорадка и кашель — частые признаки проявления вируса. Однако есть и нетипичные. Какие же?

Грипп — распространенное заболевание в зимний период. Большая часть его симптомов хорошо известны. Однако есть и нетипичные признаки, которые также свидетельствуют о заболевании. Все подробности — в материале 5-tv.ru.

Нетипичные симптомы гриппа

  • Светобоязнь;
  • Конъюнктивит;
  • Носовые кровотечения;
  • Нарушения ЖКТ.

К типичным относятся

  • Лихорадка;
  • Головная боль;
  • Першение и боль в горле;
  • Сухой надсадный кашель;
  • Боль в мышцах и слабость.

Обычно заболевание длится около семи дней, но у детей наблюдается постгриппозная астения. Это состояние характеризуется слабостью и повышенной утомляемостью. У маленьких детей может появиться длительный кашель.

Наиболее частыми осложнениями гриппа считают пневмонию. Единственным надежным средством профилактики вирусного заболевания является вакцинация.

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