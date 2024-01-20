Во Франции предупредили о возможных провокациях НАТО «под чужим флагом»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 66 0

Политик Филиппо заявил о возможности проведения операции НАТО «под чужим флагом»

Во Франции предупредили о возможных провокациях НАТО «под чужим флагом»

Фото: Reuters / DADO RUVIC

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Французский политик предупредил, что Североатлантически альянс может пойти на подлый поступок. Чего ждать?

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо предостерег от возможности в ближайшие месяцы проведения НАТО «операции под чужим флагом» наподобие диверсии на газопроводах «Северный поток» в 2022 году.

В своем аккаунте в соцсети X (прежнее название Twitter) политик отреагировал на слова главы военного комитета Североатлантического альянса Роба Бауэра о подготовке к прямому военному столкновению с Россией.

«И повторяет (Бауэр. — Прим. ред.) это так часто, что становится подозрительно: „Мы не ищем конфликта, но должны быть готовы, если Россия нападет на нас!“ Остерегайтесь операций под ложным флагом (наподобие диверсии на „Северном потоке“ в 2022 году) в ближайшие месяцы» — предупредил Филиппо.

Прежде Бауэр заявил, что мировая общественность должна готовиться к столкновению с РФ, которое, по его словам, произойдет в ближайшие 20 лет. В связи с этим он призвал создать специальную систему для обучения максимального числа людей на случай вооруженного конфликта. И это вне зависимости от того, случится он или нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в НАТО планируют мобилизовать 90 тысяч солдат для учений по сдерживанию России.

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