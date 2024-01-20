«Пунктик на детях»: звезда «Склифосовского» Куликова рассказала о своих ценностях

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Алексей Панков
Алексей Панков 47 0

Звезда «Склифосовского» Мария Куликова заявила, что у нее пунктик на детях

«Пунктик на детях»: звезда «Склифосовского» Куликова рассказала о своих ценностях

Фото: Тараканов Вадим / ТАСС

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Что нужно актрисе для счастливой жизни?

Звезда сериала «Склифосовский» Мария Куликова заявила, что у нее «пунктик на детях». Такое признание актриса сделала в беседе с журналом «Теленеделя».

По словам знаменитости, лишь повзрослев, она научилась «не устраивать истерику из материнства». Куликова призналась, что во многом на ее мнение повлияло позднее рождение сына.

«А так, по сути, это правильно, потому что счастливая мама — это правильная мама, а когда она вся растворяется в ребенке, нет пользы ни для нее, ни для него», — уверена Куликова.

Также она считает, что актерская карьера является главным врагом семейной жизни. Куликова отметила, что лишь в зрелом возрасте научилась отказываться от некоторых предложений, которые предполагали съемки далеко от дома. Семья для артистки на первом месте.

«Теперь у меня в приоритете больше побыть дома, мой загородный дом — это место силы, я его обожаю. Раньше я не могла отказываться, была невероятно жадной до работы», — отметила звезда.

«Я зависима»: Мария Куликова рассказала об изменениях после 45 лет

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Куликова тайно вышла замуж. Даже после свадьбы она отказалась представить избранника журналистам и поклонникам.

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