«Я зависима»: Мария Куликова рассказала об изменениях после 45 лет

Знаменитая красавица теперь никогда не будет той, кем была прежде. Что случилось?

Актриса Мария Куликова заметила, что ее характер и привычное поведение стали другими. Раньше знаменитость любила находиться в больших компаниях и посещать светские мероприятия. Теперь желания артистки поменялись, ей приятнее быть наедине с собой и погружаться в мысли. Иногда красавица даже не ходит на дни рождения знакомых.

«Может быть, это какие-то возрастные изменения, может, влияние непростых событий, которые в моей жизни происходили. Я перестала ходить на вечеринки, тусовки, мне хочется домой», — заявила звезда в спецпроекте 7Дней.ru «Караван историй».

Однако полностью от внешнего мира актриса себя не ограничивает. Только за последние год блондинка побывала в разных странах и посетила десятки театральных премьер. В некоторых поездках компанию Куликовой составили подруги, а в каких-то ее возлюбленный мужчина.

Уже восемь лет Мария Григорьевна встречается с неким избранником, имя которого тщательно скрывает от публики. Звезда в целом не любит рассуждать о личном в беседе с прессой, однако отмечает, что ее на личном фронте все устраивает.

«Без любви невозможно. У всех она разная и по-разному проявляется, но, наверное, это отправная точка… Я зависима от близких отношений», — объяснила знаменитость.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ Марии Куликовой о том, что мешало ей в романтическом союзе.