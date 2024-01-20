В Москве арестовали высмеивавшего славянских девушек блогера Раджабзоду

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 111 0

Молодого человека отправили под домашний арест.

В Москве арестовали высмеивавшего славянских девушек блогера Раджабзоду

Фото: Пресс-служба Прокуратуры Москвы

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В Москве арестовали 23-летнего блогера Салмона Раджабзоду, публиковавшего в соцсетях постановочные видео, в которых он высмеивал девушек славянской внешности. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

«Суд избрал Салмону Раджабзоде меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование на контроле в Симоновской межрайонной прокуратуре», — говорится в сообщении.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды». Блогер был задержан 7 января. При этом изначально Симоновский суд отпустил молодого человека из зала суда, отказавшись помещать его под стражу.

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