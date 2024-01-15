Подключилась прокуратура: что происходит с пассажирами задержанного рейса в Пулково

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Рейс из Петербурга в Дубай пообещали отправить 16 января

Фото, видео: Лиходеев Семен / ТАСС; 5-tv.ru

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Представители авиакомпании говорят о технических неполадках самолета.

Вместо пляжа — кресла аэропорта, а вместо радости — сплошной негатив. Уже более двух суток не могут вылететь из Петербурга пассажиры рейса в Дубай.

Перевозчик сослался на неисправность самолета, и на этом весь диалог авиакомпании с клиентами прекратился. Теперь в проблеме будет разбираться Транспортная прокуратура. Корреспондент «Известий» Юлия Майданова узнала, можно ли получить компенсацию за испорченный отдых.

Ранее 5-tv.ru писал, что вторые сутки рейс FZ 992 Санкт-Петербург — Дубай авиакомпании Flydubai не может вылететь из Пулково. Сотни пассажиров вынуждены спать на полу и скамейках в надежде прояснить ситуацию и покинуть страну по личным и рабочим делам.

Измотанные клиенты авиакомпании FlyDubai рассказали журналистам, что вылет должен был состояться 14 января в 00:30, но в последний момент вылет внезапно перенесли, не объяснив причины. Только за недавнее время отбытие рейса отодвигали несколько раз.

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