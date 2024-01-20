«Все взрослые — тупые»: актер Майков о причине недопонимания между детьми и родителями
Звезда «Бригады» Павел Майков считает, что все родители не понимают своих детей
Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru
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Подобное поведение со стороны старших артист испытал на себе, когда был маленьким.
Недопонимание между детьми и родителями — частая проблема. Но откуда она берет свои корни? Об этом порассуждал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru актер Павел Майков, наиболее известный по роли бандита в культовом сериале «Бригада».
Артист признается, что ему близка тема отцов и детей, поскольку сам является родителем. В 2003 году от коллеги по цеху и уже бывшей супруги Екатериной Масловской у него родился сын по имени Даниил. Он считает, что нельзя говорить о том, кому проще живется — взрослым или детям. Сложности есть у каждого поколения.
Когда Майков был маленьким, сам сталкивался с недопонимаем со стороны старших по возрасту.
«Постоянно (сталкивался с недопониманием. — Прим. ред.), как и все дети. Все дети, все взрослые — тупые. Все вырастают — просто есть получше, есть похуже. Но, в принципе, никто детей не понимает. Или делают вид, что понимают», — сказал актер на премьере фильма «Танцуй, селедка!».
Конечно, быть родителем нелегко. Это очень ответственная работа. Любовь, внимание, терпение и чуткость нужно проявлять постоянно по отношению к ребенку. Не стоит забывать и о том, как важно не только прививать чаду основные моральные ценности и многое другое, но и быть просто другом. А для этого нужно быть с подрастающим поколением на одной волне. Как понять язык молодежи — читайте в нашем материале.
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