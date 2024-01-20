«Если будет плохо, наберу номер Лепса»: Фадеев рассказал о дружбе с артистом

Оказывается, что их уже давно связывает не только музыка, но и теплые дружеские отношения.

Максим Фадеев считает народного артиста РФ Григория Лепса своим хорошим товарищем. Об этом известный музыкальный продюсер рассказал в недавнем интервью изданию KP.RU.

По словам заслуженного деятеля искусств России, если ему потребуется помощь, то он всегда может набрать номер Лепса.

«В жизни с Гришей мы хорошие товарищи. Друг — это понятие глубинное. Но если мне будет плохо, я думаю, что наберу телефон Лепса», — говорит продюсер.

К сожалению, видеться слишком часто они не могут. Лепс постоянно ездит на гастроли, а Фадеев пропадает в студии. Продюсер также добавил, что работать с музыкантом — одно удовольствие.

«Я не испытываю ничего, кроме комфорта и человеческого отношения. У нас никогда нет споров, мы никогда не выясняем, кто громче поет в фонограмме, кто тише. В общем, нам нечего делить, мы просто делаем от души музыку, которую хотим», — отметил Фадеев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Максим Фадеев в юные годы он состоял в бандитской группировке. Такое признание он сделал в личном блоге.