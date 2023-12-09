«Был в банде»: Фадеев сделал шокирующее признание о своей молодости

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 47 0

Максим Фадеев признался, что в юношестве состоял в банде

«Был в банде»: Фадеев сделал шокирующее признание о своей молодости

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Продюсер состоял в опасной группировке. Что с ним происходило в юности?

Заслуженный деятель искусств России Максим Фадеев сделал шокирующее признание. Оказалось, что в юные годы он состоял в бандитской группировке. Об этом он сообщил в своем личном блоге.

«Я вырос в Кургане в маленьком поселке Энергетики. Судьба моих друзей детства сложилась по-разному. Одному Богу известно, как я умудрился в итоге стать музыкантом и не свернуть на „кривую“ дорогу. Я вырос на улице, мы жили в коллекторах, дрались „стенка на стенку“. Моя память о том времени — два ножевых ранения», — рассказал продюсер.

Но он подчеркнул, что в его молодости подростки сбивались в банды не из-за дурного влияния телевизора. А из-за того, что в те года нечего было делать. В округе, в котором жил музыкант, не было ничего, кроме кинотеатра. И то, заведение находилось в двух часах езды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Фадеев жестко прошелся по Закировой.

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