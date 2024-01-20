Восстановить фигуру: какие здоровые продукты стали популярны после Нового года

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 63 0

Жители России перешли на здоровое после новогодних праздников

Восстановить фигуру: какие здоровые продукты стали популярны после Нового года

Фото: www.globallookpress.com / McPHOTO/M. Gann, via www.imago-i

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Одним из самых популярных продуктов оказались цитрусовые и яйца.

После продолжительных и насыщенных новогодних праздников большинство жителей России поспешили перейти на здоровое питание. О самых популярных и распространенных товарах рассказал URA.RU сервис «Пятерочка Доставка».

Как сообщили представители ритейлера, чаще всего россияне стали заказывать такие продукты, как детская и минеральная вода, молоко, различные цитрусовые и курица. В топ также вошли картофель, фруктовые напитки, овощи и хлеб. Детскую питьевую воду чаще заказывают жители столицы, Дальнего Востока, Уральского и Северо-Западного федеральных округов.

«Бананы, сахар и корнеплоды уступили в 2024 году свои позиции. Куриных яиц в этом году купили на 119 тонн больше, а самым продаваемым видом стала упаковка из 10 штук категории С1», — говорится в материале агентства.

В первых числах наступившего года особой популярностью пользовалась услуга доставки горячего кофе. Заказы в большинстве случаев поступали от жителей Санкт-Петербурга, нежели Москвы. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему советское питание было намного полезнее, чем современное.

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