«Вульгарность, секс и молодость»: почему в СССР женщины выглядели старше, чем сейчас

Некоторые современные женщины в 50 похожи на 40-летний советских дам. В чем причина столь очевидной разницы?

Ни для кого не секрет, что в мире существует мода на внешность, которая, в зависимости от эпохи, значительно различается. Представители разных поколений не просто выглядели по-другому. Например, в советское время женщины в свои 40 лет выглядели старше, чем современные дамы в 50. Почему, 5-tv.ru рассказали эксперты в области моды и медицины.

Социальные рамки

Эксперт моды, стилист и телерадиоведущий Владислав Лисовец объясняет этот феномен тем, что в прошлом относительно женской внешности существовали определенные социальные рамки, которые, само собой, влияли на выбор образа.

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«Общество осуждало, если женщина после 35 пыталась омолодиться. На работе среди коллег среди партийных работников, то есть это считалось не красиво, не солидно. Считалось, что женщина после 40 — у нее жизнь заканчивается. И, соответственно, все дамы после 35, после замужества и детей, становились степенными. Степенность всегда взрослит. Скромная одежда. То есть, женщина замужем, женщина, устроившая свою личную жизнь, как бы должна переставать сиять, импульсировать, пускать сигналы в общество, что она в поиске и так далее. Поэтому халаты, платья — все это очень скромно», — объясняет эксперт.

При этом Владислав напоминает, что мода в СССР был «очень взрослая». Например, объемные прически, большие очки с толстыми линзами, причем, как для зрения, так и солнцезащитные, естественно, придавали лицу дополнительный возраст.

Разрушение прошлых тенденций

Что касается современности, Владислав отмечает, что разрушение тенденцию фактически сознательно себя старить началось примерно в 1980-е.

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«Появилось больше вульгарности, больше секса, больше откровенности в одежде, открытой одежды. С развитием человечества многие поняли, что не важно, сколько вам лет, появилась свобода внутренняя, что можно носить даже какие-то вещи, которые носят 20-летние девушки, и в общем использовать моду можно в любом возрасте, она делается не только для молодых. Я думаю, что еще лет десять, и мы будем видеть еще больше разницу», — считает Лисовец.

Однако стилист отмечает, что и сейчас полной свободы выбора у женщин в возрасте все еще нет. Например, слишком яркие вещи считаются для дам в возрасте.

Внутренняя свобода женщины

Владислав Лисовец советует представительницам прекрасного пола в любом возрасте не пренебрегать уходом за собой. Однако указывает на существенный нюанс: никуда не деться от физиологической старости.

www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Андрей Аркуша

«Конечно, развитие бьюти-индустрии, появление огромного количества уходов, когда раньше были один-два крема — это тоже. Поверьте мне: молодость женщины зависит от ее внутренней свободы, в первую очередь. Сегодня мы можем видеть много ухоженных женщин. Я их вижу каждый день — заколотых, подтянутых, которые ходят к косметологу и ухаживают за собой. Но энергетически видно, что им за 50. И энергетически видно, что им за 40. Потому что есть внутренняя зажатость.

Стилист напоминает: любую женщину украшает улыбка, внутренняя легкость.

Разница в образе жизни

Врач-гериатр, геронтолог Валерий Новоселов считает, что сравнивать ныне живущих людей с фотографиями людей из прошлого несколько некорректно. Ведь снимки прошлого века все-таки нельзя считать высококачественными, следовательно, изображения все же не совсем точно передают истинный облик человека. Поляков А. / ТАСС; Личный архив Валерия Новоселова; 5-tv.ru

Также специалист указывает на уровень медицины, который в начале ХХ века, разумеется, сильно отличался от современного. И люди могли выглядеть старше своих лет как раз из-за распространенных в те годы болезней, особенно, опасных инфекций. И, само собой, это не могло не отражаться на внешнем облике.

Свой отпечаток накладывает на внешность и образ жизни, те же тяжелые физические нагрузки.

«Мы помним, что женщины тогда работали, в том числе, на тяжелом труде: клали шпалы, копали, таскали тележки. Не просто тяжелый труд, а непомерный, источающий труд всегда приводил к тому, что люди выглядели старше», — отмечает врач.

Более того, по словам врача, в прошлом веке встречались случаи, когда у женщины менопауза наступала раньше положенного, даже до 35 лет.

Также на внешность людей прошлой эпохи влияло качество питания — сейчас его можно назвать более правильным и сбалансированным.

«Мы с помощью нормирования, понимания, персонификации физической нагрузки, питания, в том числе сбалансированности питания, введения в питание определенных добавок, витаминов, микроэлементов, все-таки невольно задерживаем процесс увядания и старения. поэтому люди, в принципе, и выглядят моложе», — говорит специалист.

Уход за собой как правильная привычка

Косметолог Алексей Парамонов объясняет, что правила ухода за кожей отличаются в зависимости от возраста. Например, до 30 лет основная задача заключается в увлажнении кожи. В 30-50, кроме насыщения влагой, появляется необходимость предотвращать появление новых морщин, а также сокращать уже имеющиеся.

Шамуков Руслан / ТАСС

В 50 лет и старше работа крема должна быть направлена на стирание морщин и лифтинг кожи.

«Возрастной коже нужны кремы, содержащие коэнзим Q-10, пептиды, ретинол и антиоксиданты. Когда будете заменять один крем другим, обязательно смотрите на наличие именно этих компонентов», — подчеркивает косметолог.

Конечно, всегда важно прислушиваться к собственным ощущениям после нанесения крема. По мнению эксперта, крем должен хорошо увлажнять, не вызывать шелушения, быстро впитываться, не оставляя при этом жирной пленки Кроме того, вам должны нравиться его текстура, аромат, иногда даже форма баночки — она доставит эстетическое наслаждение.

Также стоит обращать внимание на время года. В зависимости от сезона, правила ухода меняются. Например, летом нужно увлажнять кожу легким кремом, а зимой и в начале весны, когда еще морозно и ветрено, стоит применять средства с более плотной основой — именно такие создают барьер от внешней агрессивной среды. Увлажняющие средства в холодный сезон нужно наносить минимум за час до выхода из дома.

Особое внимание — коже

Еще один важный параметр — тип кожи, косметологи выделяют нормальную, сухую, жирную и комбинированную, иногда добавляют чувствительную. Специалист по красоте отметил, что тип кожи влияет на выбор средств и напомнил, что существуют средства для очищения кажи — пенка, молочко, гель для умывания, мицеллярная вода, для более глубокого — лосьоны, а на завершающем этапе используются тоники, нормализующие поверхностные свойства кожи и подготавливающие ее к последующим этапам ухода.

«Если для жирной кожи использовать молочко, то оно может забивать поры, будет возникать еще больше воспалительных элементов и черных точек», — предупреждает эксперт, пояснив, что молочко больше подходит для сухой кожи.

Несоответствие уходовой косметики типу кожи может спровоцировать шелушение и раздражение, повысить на время ее чувствительность. Такой результат обеспечен, если на сухую кожу нанести очищающий гель.

«Помните, что тип кожи очень важен, но это не константа: он может меняться в зависимости как от сезона — зимой кожа пересыхает из-за сухого воздуха вследствие работы обогревательных приборов — так и с возрастом: чем старше мы становимся, тем кожа становится более сухой», — замечает Алексей Парамонов, добавив, что в случае затруднений с подбором новых средств можно проконсультироваться с врачом-дерматологом или косметологом.

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