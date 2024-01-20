Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 января

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 22 по 28 января.

Доминирует прочно и устойчиво земная стихия. Марс и Меркурий с начала месяца находятся в дисциплинированном и умеренном Козероге. Данное положение планет дает силу и выносливость для выполнения энергетически затратных дел, осуществления важных бизнес проектов, для более тщательного, точного осмысления информации, наделяет ум сосредоточенностью.

А с 23-го числа и Венера переходит в царство Сатурна. Это символ бизнес-леди — черно-белой гамме, требующей от других соблюдения субординации и делового этикета.

Появляется практичность и разумность как в тратах, так и в отношениях. В чувствах наблюдается сдержанность, но если в это время завязываются романтические отношения, то можно смело говорить о серьезности намерений партнеров.

В целом, это отличное время, чтобы настроиться на рабочий лад, задуматься о повышении своей компетентности и уровня профессионализма. Усиление чувства долга и ответственности способствует выполнению обязательств, правил, наделяет трудолюбием и терпением.

Намного легче решаются вопросы с официальными учреждениями, государственными органами и вышестоящим лицами. Можно запланировать оформление важных бумаг, подписание договоров и трудоустройство именно на этот период.

При поддержке Урана появляются вдохновение и инсайты. Оригинальное решение вопросов и нестандартные действия впоследствии приводят к рождению гениальных вещей и прорывов в технологиях.

Солнце с переходом в свободолюбивый, бунтарский знак Водолея, настраивает на мечтательный и дружелюбный лад одних, в то время как другие движимы идеализмом о совершенном обществе и готовы к реальным усилиям по улучшению мира.

К тому же, великий трансформатор Плутон соединяется со светилом и требует изменения привычного порядка в социальной жизни. 25 января полнолуние на оси Лев — Водолей.

Эмоции и чувства противопоставлены эго. Наряду с проявлением творчества и самовыражения возрастает и риск конфликтов.

Окружающие люди, дети и возлюбленные могут вести себя довольно резко и вызывающе. Но при этом появляется возможность освободиться от токсичных отношений, рамок и условности.

И, наконец, 27 января, Уран делает разворот в директное движение в заземленном секторе Тельца. Он намерен продолжить непредсказуемые изменения и встряски в банковской структуре, в области экономики и финансов, сельском хозяйстве, изменить направления в сфере искусства и идеалах красоты.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам трудно разобраться в собственных желаниях и потребностях. К тому же, возможны неожиданные повороты в финансовых делах, а спонтанные траты затрудняют удержание баланса между доходами и расходами. Во избежание безвозвратной потери личных вещей соблюдайте внимательность, особенно в людных местах.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов возникают трудности в отношениях с начальством, старшими родственниками или пожилыми людьми. Необходимо соблюдение субординации и оказание уважения.

При проявлении упрямства, несговорчивости и чрезмерных амбиций возникают препятствия при достижении целей на пути карьерного роста и обретения желаемого статуса.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам лучше отказаться на время от поездок и командировок. Нарушение установленных правил и законов чревато последствиями, судебными органами или стражами правопорядка.

Философские размышления, поиск истины подтолкнут к внутренним изменениям. Помогут отказаться от старых принципов и иллюзий.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам не рекомендуется обращаться за заемными средствами, участвовать в экстремальных видах спорта, а также проводить хирургические операции. К тому же существует риск не получить дружескую поддержку в затруднительной ситуации — зато отличный период для напряженной интеллектуальной работы или борьбы с комплексами.

Лев — гороскоп на неделю

Львы могут оказаться вовлеченными в конфликты с вышестоящим лицами, партнерами или супругами. На данном этапе трудно достичь компромиссов и прийти к удовлетворению общих интересов.

Как следствие, судебные споры, разрыв учредительных договоров и деловых отношений. От вас потребуется самоконтроль и сдержанность в проявлении чувств.

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Дева — гороскоп на неделю

Девам стоит повременить с обращением в судебные инстанции, а также отложить рабочие командировки и дальние поездки. Повышенная мелочность и придирчивость, так что вероятность оказаться среди несправедливо обвиненных достаточно высока.

Не ведите себя заносчиво и амбициозно, дабы не испортить репутацию. Избегайте интриг в рабочем коллективе.

Весы — гороскоп на неделю

Весы подвержены чрезмерной авантюрности и склонности к рискованным финансовым операциям. Обострение ревности в отношении второй половины превратит романтическое свидание в драматический экшен. Во время занятия спортом соблюдайте технику безопасности, так как сейчас травмоопасный период.

Скорпион — гороскоп на неделю

У Скорпионов назревает конфликтная ситуация с домочадцами или родителями из-за недвижимости, наследства, разных взглядов на семейные ценности. Деловые люди вступают в судебные разбирательства с партнерами, не поделив право на собственность или арендуемое помещение.

Не стоит в это время заключать договоры или соглашения, оформлять документы, связанные с регистрацией, пропиской или браком.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы, режим многозадачности в делах приведет к хаотичности и нервозности. Разрозненные факты с трудом поддаются анализу.

Путаница с деловыми бумагами, сопроводительными документами и клиентами, несомненно, сказывается на коммуникативных качествах и отношениях с людьми. Помогут расслабиться дыхательные практики и пешие прогулки.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги, чтобы избежать истощения бюджета отложите дорогие покупки и развлечения. Не стоит также уповать на удачу в азартных играх, биржевых и валютных операциях, лотереи.

Лучше всего направить энергию на занятие хобби. Найти увлечение по душе, особенно связанное с творчеством или искусством.

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Водолей — гороскоп на неделю

У Водолеев семейные и домашние дела, а также сложные отношения с родителями, могут вызвать беспокойство или душевный дискомфорт. Недовольство местом жительства сподвигает заняться вопросами недвижимости или задуматься о садовом участке. Психологическая поддержка от родных или психотерапевта поможет разобраться в себе.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам лучше воздержаться от купли-продажи транспортных средств и гаджетов, подписания и регистрации документов. У вас период рассеянности и невнимательности, склонность к ошибкам и искажению информации.

Возможно недопонимание в отношениях с родственниками и деловыми партнерами, потеря важных бумаг и телефонов. Посещение выставки, музеи, концерта или экскурсии сгладит напряжение и приведет мысли в порядок.

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