Редкая болезнь: Анна Asti перенесла хирургическую операцию

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 49 0

StarHit: певица Анна Asti перенесла операцию на ступнях ног

Редкая болезнь: Анна Asti перенесла хирургическую операцию

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Что происходит со здоровьем знаменитости?

Певица Анна Asti сделала в Москве операцию на ступнях ног. Об этом сообщает издание StarHit.ru со ссылкой на источник.

Отмечается, что готовиться к медицинскому вмешательству артистка начала готовиться еще в ноябре. Дело в том, пишет издание, что у артистки есть редкое заболевание — болезнь Келлера 2.

Оно проявляется в виде неожиданных судорог, которые застают артистку даже во время выступлений. Анна Asti в ходе одного из интервью даже показывала разрушенный сустав, на месте которого появилось твердое новообразование.

Дискомфорт был таков, что звезда даже не могла спать по ночам. Осложняло ситуацию и то, что у исполнительницы на второй ноге был порван мениск.

Процедура состоялась в начале месяца, пишет СМИ. Инсайдер из окружения звезды поделился, что после этого она уехала в отпуск за рубеж для восстановления.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Универа» Настасья Самбурская выложила фото из отпуска, от которых даже у самых преданных поклонников звезды волосы на голове встали дыбом. 

-8° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.59
-0.07 96.38
-0.21
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 янва...

Последние новости

0:05
ФСБ пресекла контрабандный канал комплектующих для оружия на Украину
23:45
Редкая болезнь: Анна Asti перенесла хирургическую операцию
23:30
Неизвестная Волочкова: как знаменитая балерина помогает Донбассу
23:23
Бакальчук обратилась к клиентам после гигантского пожара на складе Wildberries
23:08
«Ликуйте»: кого сыграет Милош Бикович в американском сериале «Белый лотос»
22:55
«По нашему мнению»: Словакия возобновила сотрудничество в сфере культуры с Россией

Сейчас читают

Тело нашли в автомобиле: умер актер «Склифосовского» и «Чикатило» Алексей Сдобнов
Иранские военные советники погибли во время ударов Израиля по Дамаску
«Надеюсь еще пожить»: Лужина рассказала о проблемах с сердцем, доставшихся по наследству
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса