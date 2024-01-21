Пока жена не в состоянии: принц Уильям нашел «замену» болеющей Кейт Миддлтон

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 214 0

Неllо: родители Миддлтон присмотрят за ее детьми на время лечения

Пока жена не в состоянии: принц Уильям нашел «замену» болеющей Кейт Миддлтон

Фото: www.globallookpress.com / Pool

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Какое решение принял представитель британской королевской семьи?

Принц Уильям нашел «замену» болеющей принцессе Уэльской Кейт Миддлтон. Жена первого в линии на престолонаследие в Британии недавно перенесла операцию на брюшной полости и в ближайшее время не сможет ухаживать за наследниками.

В итоге ее муж оставлять троих детей без женского внимания не захотел. Как сообщило издание 7Дней.ru со ссылкой на британские СМИ, принц Уильям за помощью обратился к родителям Миддлтон — Майклу и Кэрол, ее брату Джеймсу и сестре Пиппе.

Все они согласились взять на себя заботу о десятилетнем Джордже, восьмилетней Шарлотте и пятилетнем Луи. Кроме того, в Виндзоре круглосуточно живет няня монарших детей Мария.

Вместе с тем в ближайшее время хирургическое вмешательство предстоит и Карлу III. Монарху необходимо вылечить увеличенную простату — заболевание несерьезное, опасений у врачей его состояние не вызывает.

При этом у короля Великобритании были запланированы мероприятия на этой неделе, но их пришлось отложить. Это и побудило дворец сделать объявление для предотвращения слухов.

Ранее 5-tv.ru писал, придет ли миру крах, если этот человек заменит Карла III на время болезни.

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