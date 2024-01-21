Некоторые равнее? Как прошел «нафталиновый» форум в Давосе

Когда-то это местечко в Швейцарских Альпах гремело на весь мир. Сюда съезжались лидеры государств, здесь придумали такой формат как «Большая двадцатка».

Ну вот Давос снова собрал элитную публику для того, чтобы порассуждать о глобальных делах. Порассуждали и что? И ничего. И уже который год — ничего. А ведь когда-то это местечко в Швейцарских Альпах гремело на весь мир.

Сюда съезжались лидеры государств, здесь придумали такой формат как «Большая двадцатка». Здесь Ясир Арафат мирился с Ицхаком Рабином, а Нельсон Мандела жал руку президенту-африканеру Виллему Де Клерку. 1990-е и 2000-е — это был расцвет Давоса.

Тогда казалось, что мир действительно может быть глобальным и комфортным для всех, говорили, что скоро вообще исчезнут границы, и все будут жить по единым законам экономическим. Но оказалось, что, конечно, да, все страны равны, но как бы некоторые равнее: и Давос не осудил санкции против России с 2014 года, а потом не заметил американские ограничения против Китая.

В этом году в Давосе на полном серьезе обсуждали, как бы пустить в оборот замороженные активы нашей страны. И приютили конференцию по украинской формуле мира.

Провальную, потому что бессмысленную. Потому что без России. И это, похоже, начали понимать.

Но по сути, Давос пропал, когда отошел от своего же главного правила — быть беспристрастным и давать слово всем сторонам. Мир ушел вперед, а Давос и ныне там. Те же люди, та же повестка, только проститутки подорожали окрестные. 2000 швейцарских франков теперь за ночь — 200 000 рублей.

И стоимость участия выросла в пять раз. И без того закрытый клуб стал просто «виайпи лакшери эксклюзив» с сильным запахом нафталина, правда, с дорогими эскортницами и дешевыми клоунами.

Но у этого ВИП-клуба «Нафталин» есть деньги и есть желание эти деньги сохранить. Ради чего пойдут на все, невзирая на законы и границы.