«Спасибо, Петербург»: солиста группы «Щенки» задержали в Пулково за концерт в одном носке

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 241 0

Солист группы «Щенки», выступивший в одном носке, пытался улететь из Петербурга

«Спасибо, Петербург»: солиста группы «Щенки» задержали в Пулково за концерт в одном носке

Фото: www.globallookpress.com / Ronny Hartmann

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Тема:
Вечеринка Ивлеевой

Музыканта подозревают в подражании рэперу Vacio с печально известной «голой» вечеринки Насти Ивлеевой.

Солист группы «Щенки» Максим Тесли, выступивший в Санкт-Петербурге в одном носке на причинном месте, задержан в аэропорту Пулково. Как стало известно 5-tv.ru, правоохранители проверят его действия на наличие административных правонарушений.

Скандальным выступление группы «Щенки» сделал внешний вид солиста коллектива: Тесли на сцену абсолютно голый, устроив перфоманс в стиле рэпера VACIO, появившегося на печально известной «голой» вечеринке Насти Ивлеевой в одном носке на половом органе. Напомним, музыкант уже получил штраф в 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных отношений и попал под административный арест в общей сложности на 30 суток.

Что касается нового скандала, судя по распространившемуся в сети видео, Максим Тесли завел толпу и начал бить микрофоном в свою грудь. В какой-то момент единственный предмет гардероба упал, оставив музыканта полностью обнаженным перед толпой фанатов.

«Спасибо, Петербург», — крикнул музыкант и поспешил скрыться.

Тесли подозревается в нарушении общественного порядка и неуважении к обществу, то есть — мелком хулиганстве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Виталий Милонов будет жаловаться на солиста группы «Щенки».

Тема:
Вечеринка Ивлеевой
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