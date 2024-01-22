Наталья Штурм покаялась перед Еленой Прокловой за резкие слова о секс-скандале

Певица Наталья Штурм нашла в себе силы и извинилась перед актрисой Еленой Прокловой относительно скандальных заявлений артистки о сексуальных домогательствах. Сделать артистка решила эта в одной из программ на федеральном канале.

Скандал возник после признания Прокловой о том, что в юности она пережила сексуальное насилие. При этом, якобы это было дважды. Впервые в 12 лет во время съемок фильма со стороны режиссера, а потом в 15 лет ее домогался актер, который преследовал еще на протяжении двух лет. О первом обидчике Проклова не стала разглашаться, а о втором рассказала в подробностях. Публика и коллеги тут же решили, что говорит артистка не о ком ином, как о покойном Олеге Табакове. Именно в 15 лет она снималась в фильме «Гори, гори, моя звезда» с 33-летним актером.

Тогда Штурм ради обсуждения пикантной темы подняла свой фотоархив, нашла в нем максимально провокационный кадр в сетчатом боди на голое тело и принялась рассуждать о легкомысленном поведении и доступности представительниц российского шоу-бизнеса. Но теперь, кажется, осознала свою неправоту и решила раскаяться.

«Извините, что я когда-то плохое про вас написала. Это было по ситуации просто», — сказала Штурм Прокловой.

Проклова приняла извинения Штурм и посоветовала не расстраиваться. А вместе с тем и поддержала певицу в трудный период. Дело в том, что в январе артистка похоронила маму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего экстрасенс Александр Шепс и певица Наталья Штурм устроили потасовку в эфире федерального шоу.