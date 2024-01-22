Умер актер из программы «Джентльмен-шоу» Евгений Хаит

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 216 0

Евгений Хаит также известен как сценарист программы «Голые и смешные» и один из создателей передачи «Камера смеха».

Умер актер из программы «Джентльмен-шоу» Евгений Хаит

Фото: Telegram / Евгений Хаит / hait_house_for_smart

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В Одессе скончался актер из программы «Джентльмен-шоу» Евгений Хаит. Печальное известие сообщил шоумен Олег Филимонов в социальных сетях.

«Ушел из жизни наш друг, писатель-сатирик, драматург, поэт, блогер, продюсер, человек, с которым мы дружили и работали с 1986 года Женя Хаит. Мастер формулировок и наш бессменный коммерческий директор», — написал Филимонов.

Евгений родился в семье писателя-сатирика и игрока КВН Валерия Хаита. Кроме того, он — родной брат актера и одного из основателей театра «Квартет И» Ростислава Хаита.

Карьеру Евгений начал с игр в КВН. Входя в состав команды «Одесские джентльмены» он дважды становился чемпионом высшей лиги КВН — сначала в 1987 году, потом через три года. После знаменитость возглавил и стал ведущим «Джентльмен-шоу», а также принял участие в создании многих других юмористических передач на телевидении.

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