Стала известна причина смерти легенды кантри Долли Партон

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 5 840 0

Легендарная кантри-певица скончалась в онкологическом центре в Нэшвилле в окружении близких.

От чего умерла легенда кантри Долли Партон — новости

Фото: Amy Harris/AP/ТАСС

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Причиной смерти Долли Партон стал рак

Причиной смерти американской кантри-певицы Долли Партон стал рак. Исполнительница умерла в онкологическом центре Vanderbilt-Ingram в Нэшвилле. Об этом сообщает журнал People со ссылкой на представителей артистки.

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По данным издания, в последние минуты рядом с Партон находились ее близкие.

Представители певицы подчеркнули, что она посвятила жизнь и карьеру тому, чтобы дарить людям радость и надежду.

«Наша любимая Долли Партон посвятила свою жизнь и карьеру тому, чтобы приносить радость, смех, надежду и честность во все, к чему прикасалась. Ее беспрецедентная щедрость затронула жизни бесчисленного количества людей», — говорится в заявлении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 25 августа в возрасте 80 лет умерла легендарная американская певица Долли Партон. О смерти артистки сообщил ее племянник Брайн Сивер.

Партон родилась 19 января 1946 года в штате Теннесси. Первую известность она получила как автор песен в конце 1960-х годов, после чего начала успешную сольную карьеру и стала одной из самых узнаваемых исполнительниц кантри.

Одной из наиболее известных композиций Партон стала Jolene, которую впоследствии неоднократно исполняли другие артисты. Певица также является автором песни I Will Always Love You. Она выпустила ее в 1974 году, а позднее композиция в исполнении Уитни Хьюстон стала главным синглом певицы и вошла в саундтрек фильма «Телохранитель».

После смерти Партон президент США Дональд Трамп распорядился приспустить американские флаги по всей стране на неделю в знак уважения к певице.

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