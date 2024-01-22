В Харьковской области сбит украинский самолет Су-25

В Харьковской области в районе Ивановки сбит украинский самолет Су-25. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) успешно справилась с задачей. Об этом сообщает Минобороны РФ в ежедневной сводке событий в зоне спецоперации.

«В районе населенного пункта Ивановка Харьковской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», — сообщает ведомство.

Кроме того, за последние сутки российские бойцы успешно перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS и шесть крылатых ракет Storm Shadow.