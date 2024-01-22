«Теперь нужно следить за здоровьем»: Герчаков вышел на связь после сообщений о госпитализации

|
Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 65 0

Актера Евгения Герчакова выписали из больницы

«Теперь нужно следить за здоровьем»: Герчаков вышел на связь после сообщений о госпитализации

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Артист признался, что последний раз он мерял давление лет 40 назад. Однако теперь ситуация изменилась.

Народного артиста России Евгения Герчакова совсем недавно экстренно госпитализировали. Врачи подозревали у знаменитости гипертонический криз, но сейчас звезду выписали, и чувствует он себя совсем неплохо, сообщил Евгений в беседе с MK.

Актер театра и кино вернулся домой и находится в комфортной обстановке. По его словам, чувствует он себя прилично. Герчаков хорошо отзывается о врачах и больнице, в которой он оказался. Медики к нему были очень внимательны и смогли стабилизировать его высокое давление.

«Теперь мне нужно следить за здоровьем и за давлением, в частности. Я его никогда не проверял. Может, лет 40 назад последний раз измерял. А сейчас каждый день проверяю», — рассказывает актер.

Знаменитости посоветовали пристальнее следить за здоровьем. Главное, не волноваться. Но это не очень просто для человека его профессии. По словам Герчакова, артисты вынуждены отдавать много эмоций, и с этим ничего не поделаешь.

Тем не менее, Герчаков не собирается засиживаться дома и уже готовится выходить на работу, так как спектакли никто не отменял.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер актер из программы «Джентльмен-шоу» Евгений Хаит.

-7° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
87.97
-0.62 95.89
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:42
Месть за Донецк: армия России продвигается в сторону Курахово
0:27
Полная катастрофа: станет ли Буданов новым главкомом ВСУ вместо Залужного
0:12
Не дожил один день: в Петербурге умер солист группы Markscheider Kunst Сергей Ефременко
0:02
«Могу сказать от всех нас»: в Госдепе оценили вероятность передачи Аляски в пользу России
23:53
Джигурда подает в суд на помощника, слившего скандальное видео с Волочковой
23:41
Всему голова? Стоит ли категорически отказываться от хлеба

Сейчас читают

Кейт Миддлтон в другой реальности: печальная правда и открытый финал
Ошибки нет: дата 20.02.14 на медали «За возвращение Крыма» — правильная
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти
«Была круглой отличницей»: Анна Калашникова боялась поведения одноклассников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса