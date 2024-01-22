Джигурда и Анисина раскрыли имя человека, слившего интимное видео с Волочковой

Звезды созвали целую пресс-конференцию чтобы отмыться от позора, который обрушился на них после слива пикантного видео Джигурды и Волочковой.

Актер Никита Джигурда и его жена, спортсменка Марина Анисина пришли на пресс-конференцию, посвященную скандалу с эротическим видео с балериной Анастасией Волочковой, которое, словно пожар, разлетелось по сети. Звезды попытались оправдаться и объяснить ситуацию, а также назвали имя того, кто виновен в сливе частного видеоролика.

«Я не думаю, что конфликт между Никитой и Настей, потому что Настю ввели в заблуждение с самого начала. Мы разговаривали несколько раз, она мне звонила с Мальдив в полном шоке, что это видео попало в сеть», — поделилась жена Джигурды.

Марина Анисина отметила, что провокационное видео было только у четверых человек: Никиты Джигурды, Анастасии Волочковой, самой Анисиной и у Евгения Ильина — водителя знаменитостей, который также помогал Джигурде в качестве администратора.

«Нам какой смысл выставлять видео? Каждый раз, когда Никита ходил в гости к Насте, они всегда мне звонили, общались. Я абсолютно спокойна, не ревную. С Настей у нас нормальные отношения», — отметила спортсменка.

Жена Джигурды знала и о том злополучном вечере. По ее словам, ее муж и Волочкова в тот день после спектакля расслабились, репетировали что-то новое. И ни о каких изменах речи не шло.

«Никита Борисович — мой муж. Он святой. То внимание женское, которое он получает… Мужчины, даже находясь рядом со своей женой, ходят на сторону, изменяют. Я очень благодарна своему мужу, которого я очень люблю: он никогда не переходил ту грань, которую не переходят», — отметила Анисина.

Джигурда на несколько секунд перехватил нить диалога, чтобы уточнить грани дозволенного.

«И в междуножный храм ни к кому не заходил. А тискать, если когда девчонки-богини позволяют… Понятно, что мужики завидуют», — объяснился актер.

«Это видео Никита никому не давал, Настя, я уверена, — тоже. Кроме как Евгения Ильина, водителя, я не вижу, кто бы мог куда-то скинуть», — акцентировала внимание Анисина.

Джигурда обратил внимание на то, что у подозреваемого в сливе провокационного видео были доступы ко всем устройствам, где хранился приватный контент.

«Подчеркиваю, был допущен в семью, владел всеми паролями: к компьютеру, к „Айфону“. Я мог оставлять айфон и идти по делам, я ему доверял», — разочарованно прорычал Джигурда.

Также в ходе пресс-конференции Джигурда неоднократно назвал Ильина настоящим Иудой за то, что-то предал доверие тех, кто считал его не просто сотрудником, но и близким человеком.