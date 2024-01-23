Точно ментально здоровый? Байден прилюдно перепутал своих же министров

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Байден перепутал министров здравоохранения и внутренней безопасности

Точно ментально здоровый? Байден прилюдно перепутал своих же министров

Фото: www.globallookpress.com / Ting Shen - Pool via CNP

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Еще более курьезным этот случай делает то, что президент США сделал нелепую ошибку сразу же после заверений Белого дома о его адекватности.

Президент США Джо Байден в ходе транслируемого по американскому телевидению совещания перепутал двоих своих подчиненных, сообщает The Daily Mail.

Уточняется, что американский лидер перепутал министра здравоохранения и социальных служб Ксавье Бесерру и главу министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркаса.

Джо Байден поблагодарил Бесерру, который, по его словам, сидел «рядом» с Джен Кляйн. Однако этот министр, как отмечают журналисты, вообще отсутствовал в кабинете, принимая участие в совещании по видеосвязи.

Самое курьезное в этой ситуации то, что буквально перед этим совещанием проходил брифинг Белого дома, на котором пресс-секретарь Карин Жан-Пьер уверяла журналистов в том, что умственные способности и ментальное здоровье Джо Байдена находятся в полном порядке.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению экс-президента США Дональда Трампа, Байден не смог бы управлять даже магазином.

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