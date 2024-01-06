Трамп заявил, что Байден не смог бы управлять даже магазином

Бывший президент США вновь обрушился с критикой на действующего лидера страны.

Бывший президент США Дональд Трамп уже не раз заявлял, что его преемник Джо Байден угрожает демократии в стране. На этот раз, выступая перед сторонниками в штате Айова, бизнесмен указал, что действующий американский лидер является настолько некомпетентным человеком, что не мог бы управлять и магазином, а уж о целом государстве и говорить нечего.

«Если бы вы владели магазином и уезжали на неделю, вы бы не оставили его (Байдена. — Прим. ред.) за главного», — сказал он.

Трамп также назвал своего соперника на предстоящих выборах президента одним из худших лидеров в истории страны.

«Никакой президент, как я часто говорю, можете взять десять президентов в истории нашей страны, и они вместе не нанесли столько вреда этой стране, сколько нанес Джо Байден. Он сделал немыслимые вещи», — указал экс-глава Белого дома.

Оба политика время от времени обмениваются «любезностями». Например, Байден недавно назвал оппонента «мятежником». И количество подобных «комплиментов» вскоре может увеличиться, ведь впереди — выборы. И тот, и другой намерены вновь занять кресло главы государства. Однако есть вероятность, что они оба могут со скандалом вылететь из президентской гонки. А почему — читайте в нашем материале.



