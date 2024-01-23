В Эстонии пожаловались на появление «русского» батальона

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 51 0

Эстонский генерал Пальм пожаловался на появление «русского» батальона в армии

В Эстонии пожаловались на появление «русского» батальона

Фото: www.globallookpress.com / Sergei Stepanov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Что произошло в вооруженных силах страны?

Командир дивизии Сил обороны Эстонии генерал Вейко-Велло Пальм пожаловался на преобладание русскоязычных солдат в одном из батальонов. Об этом сообщает газета Sakala.

Отмечается, что к проблемам в Вируском батальоне привел принцип, по которому новобранцам дают возможность выбрать место службы в армии. Рядом с домом хотели служить солдаты из восточных городов Эстонии, Йыхви, Кохтла-Ярве и Нарвы.

Это создало ситуацию, при которой в батальоне русскоязычных солдат стало больше, чем эстоноязычных, уточнил Пальм. Однако теперь вооруженные силы страны, говорит он, больше рассредотачивают новобранцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава немецкого Минобороны Борис Писториус заявил о необходимости осознания опасности «военного конфликта» с Россией.

Именно на этот случай, убежден он, Германии вместе с союзниками по НАТО необходимо вооружиться. С этой целью в Прибалтике должна присутствовать немецкая бригада, которая к 2027 году будет «полностью боеспособна», добавил министр.

-7° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
87.97
-0.62 95.89
-0.49
Нужен правильный подход: как воспитывать детей по знаку зодиака

Последние новости

8:09
«Хорошо — и все»: Андрей Чадов рассказал о жизни с молодой женой
7:55
Последняя нить: как Дорога жизни спасла миллионы людей в блокаду Ленинграда
7:39
Точно ментально здоровый? Байден прилюдно перепутал своих же министров
7:28
Это надолго: Петербург оказался во власти снежного циклона
7:14
«Не ступала нога ни одного артиста»: Джигурда рассказал о поездках в зону СВО
7:05
В Эстонии пожаловались на появление «русского» батальона

Сейчас читают

Кейт Миддлтон в другой реальности: печальная правда и открытый финал
Ошибки нет: дата 20.02.14 на медали «За возвращение Крыма» — правильная
Темные лошадки: кто может потеснить Трампа и Байдена в гонке за кресло президента США
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса