ВС Польши активизировали авиацию из-за якобы летающих самолетов России

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Евгения Романова
Евгения Романова 36 0

Польша подняла свои самолеты из-за активности авиации России

ВС Польши активизировали авиацию из-за якобы летающих самолетов России

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Björn Trotzki

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В декабре Варшава обвинила Москву в нарушении ее границы, из-за чего мобилизовала свои силы.

Власти Польши приняли решение поднять в воздух свои военные самолеты в связи с тем, что Россия якобы активизировала собственную авиацию. Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования польских Вооруженных сил на странице в соцсети X.

«Информируем, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в воздух подняты самолеты польские и союзные. В войсках предупредили, что из-за этого может повыситься уровень шума, особенно на юго-востоке Польши.

В конце декабря 2023 года польская армия сообщила, что в воздушное пространство страны вошел неопознанный объект со стороны Украины. За ним следили средства ПВО. Из-за нарушения границы командующий ВС мобилизовал силы, а президент Польши Анджей Дуда собрал срочное заседание.

Позднее выяснилось, что это ракета нарушила границу Польши. Власти без доказательств обвинили Россию в этом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, Польшу обвинили в продвижении идеи ядерной войны с Россией. Власти прибалтийской страны не желают принимать причины, по которой Москва начала специальную военную операцию по защите Донбасса.

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