Польшу обвинили в продвижении идеи ядерной войны с Россией

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 129 0

Аналитик Сволкень: Польша разжигает ядерный армагеддон с Россией

Польшу обвинили в продвижении идеи ядерной войны с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky

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Аналитик указал на то, что Варшава лишилась возможности принимать участие в разумной дипломатии.

Варшава продвигает идею о ядерной войне с Москвой, считает польский аналитик Олаф Сволкень. В своей статье для издания Myśl Polska эксперт указал, что власти прибалтийской страны не желают принимать причины, по которой Россия на чала специальную военную операцию по защите Донбасса.

«Польша не желает принимать в сознание эти законы или факты, продвигая абсурдные, грозящие ядерным армагеддоном тезисы о необходимости «победы над Россией“», — пишет аналитик.

По его словам, Польша предпочитает поддаваться иррациональной русофобии. К тому же, поддерживая Украину, страна тратит сотни миллиардов на бессмысленное вооружение и лишается возможности принимать участие в разумной дипломатии, заключил Сволкень.

Россия неоднократно предостерегала другие страны об опасности использования подобного оружия, отмечая, что «в ядерной войне не может победителей».

В частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал, что между ядерными державами следует избегать любых столкновений, даже с применением обычных вооружений. В Кремле же подчеркивали, что ядерную эскалацию допускают лишь те страны, которые занимают безответственную позицию.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин назвал два условия применения ядерного оружия.

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