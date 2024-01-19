Евросоюз начал переговоры по новому пакету антироссийских санкций

Когда европейская организация собирается принять очередную пачку рестрикций?

Страны — участницы Евросоюза начали обдумывать, какие еще санкции ввести против России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Европейский союз начал обсуждение нового пакета санкций, который он намерен утвердить к 24 февраля», — говорится в публикации.

Предполагается, что среди санкций будут усиление торговых ограничений и ужесточение способности Москвы обходить ограничения. Однако не факт, что европейцы успеют принять очередной пакет к запланированной дате, ведь 12-й, например, обсуждался неделями.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвал миротворческую миссию России «вторжением», усилил санкционное давление и фактически объявил РФ войну. С первых дней СВО они оказывают поддержку Незалежной, поставляя вооружение и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.

Однако Москва неоднократно заявляла, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости России избавиться от зависимости от Запада в экономике в 2024 году.