Мужчина имеет право: в каких случаях алименты заставят платить женщину

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 42 0

Адвокат Данильченко: если дети живут с отцом, то алименты заставят платить мать

Мужчина имеет право: в каких случаях алименты заставят платить женщину

Фото: www.globallookpress.com / Erik Buraas

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По закону оба родителя несут равную ответственность за своего ребенка.

Отец имеет право обратиться в суд с иском о взыскании алиментов с матери своих детей, если наследники живут с ним и находятся на его иждивении. Об этом изданию NEWS.ru рассказала адвокат Виктория Данильченко.

Эксперт отмечает, что случаи, когда после развода ребенок остается жить с отцом, а не матерью, являются довольно редкими. Для мужчины, под опекой которого остаются несовершеннолетние отпрыски, действуют те же самые законы.

В том числе — касающиеся материально сферы. При этом не имеет значения, был ли брак мужчины и женщины официально зарегистрирован или нет.

«Если родитель не участвует в содержании своих несовершеннолетних детей, средства на их содержание — алименты — с него можно взыскать через суд в порядке приказного либо искового производства. Это касается в равной степени и матери ребенка, и отца ребенка», — объясняет адвокат.

По словам Данильченко, если отец не собирается лишать родительских прав мать своих детей, то ему достаточно обратиться к мировому судье по месту жительства женщины, либо по своему месту жительства, но уже с заявлением о вынесении судебного приказа. А вот если мать начнет возражать и откажется платить добровольно, тогда придется идти в суд уже с иском.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как добиться выплат с нерадивого супруга.

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