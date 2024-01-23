Захарова поставила Зеленского на место после указа об исторических землях

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 85 0

Захарова назвала агонией указ Зеленского об исторических землях Украины

Захарова поставила Зеленского на место после указа об исторических землях

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

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Почему новый документ не имеет ничего общего с реальностью?

Указ президента Украины Владимира Зеленского об «исторически населенных украинцами» землях России является абсурдным документом. Об этом РБК заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Это агония. Реальных достижений не будет уже никогда у киевского режима», — сказала дипломат.

Зеленский, как и его предшественники на посту, разрушили Незалежную по заказу кураторов с Запада, подчеркнула Захарова. Из страны вывезли «буквально все», украинцев загоняют на убой «как скотину», поэтому там и появляются такие абсурдные документы, добавила она.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях России». Данный документ носит туманную цель «возвращения правды об историческом прошлом ради украинского будущего».

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков жестко ответил на территориальные претензии Зеленского. У лидера Незалежной большие проблемы и он должен уже понимать, как их можно решить, но вместо этого он «изо всех сил пытается вернуть ситуацию, когда ему опять дают безграничное количество денег».

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