Мишустин отменил участие России в «ЭКСПО-2025» в Японии

Россия отказалась от участия во всемирной выставке «ЭКСПО-2025». Соответствующий документ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина появился на портале правовых актов.

«Упразднить организационный комитет по подготовке российской экспозиции и обеспечению участия Российской Федерации во Всемирной универсальной выставке «ЭКСПО-2025», — сообщается в документе.

Отмечается, что акт начал действовать с момента подписания. Что именно стало причиной такого решения, не уточняется.

Однако еще в 2022 году Россия отозвала кандидатуру Москвы на право проведения «ЭКСПО-2030». Тогда в МИД пояснили, что данная мера продиктована политической ситуацией в мире, когда коллективный Запад выдавливает страну из различных сфер сотрудничества.

Участие в международной выставке «ЭКСПО» принимают участие 170 государств. Она пройдет с 2 мая по 2 ноября 2025 года в японском городе Осака.

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