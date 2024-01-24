Ключевые вопросы: что обсудили Лавров и Гутерриш в Нью-Йорке

Обе стороны отметили важность дальнейшего укрепления центральной координирующей роли ООН в глобальной политике.

Глава МИД Сергей Лавров провел в Нью-Йорке встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Как сообщили в нашем МИДе, они предметно обсудили различные аспекты сотрудничества России и организации, а также ключевые вопросы международной повестки.

Обе стороны отметили важность дальнейшего укрепления центральной координирующей роли ООН в глобальной политике при учете самого широкого спектра мнений ее государств-членов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров и постпред Израиля Гилад Эрдан обменялись упреками в ходе заседания Совбеза ООН по палестинскому вопросу.

Так, Эрдан обвинил Иран в поставках оружия России — та якобы использует его в ходе спецоперации на Украине. Лавров заявил, что делегации повторяют заученные фразы с претензиями в адрес России.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию, которая сейчас развивается на Ближнем Востоке. Дипломат отметила, что миру определенно грозит наплыв беженцев, а также другие экономические, социальные и даже экологические проблемы.