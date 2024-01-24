«Многое стерпит»: Лавров поставил на место дипломата из Израиля на Совбезе ООН

Лавров и постпред Израиля Эрдан обменялись упреками на Совбезе ООН
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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Из-за чего произошла эта ситуация?
Глава МИД России Сергей Лавров и постпред Израиля Гилад Эрдан обменялись упреками в ходе заседания Совбеза ООН по палестинскому вопросу.
Так, Эрдан обвинил Иран в поставках оружия России — та якобы использует его в ходе спецоперации на Украине. Лавров заявил, что делегации повторяют заученные фразы с претензиями в адрес России.
«Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя понимаю, что она многое стерпит», — отметил дипломат.
Он также добавил, что нельзя «похоронить» решение ООН о создании палестинского государства.
Ранее 5-tv.ru писал, что перед встречей с иранским коллегой Сергей Лавров провел переговоры с главой ливанского МИДа Абдаллой Бу Хабибом. Они обсудили вопросы развития двусторонних отношений между Москвой и Бейрутом.
На встрече Лавров подчеркнул недопустимость эскалации палестино-израильского конфликта и вовлечения в него других государств региона, в частности, Ливана.
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